주진우 “檢개혁, 수사개편 아닌 수사개판…너무 복잡해 만든 이도 몰라”

“혈세만 낭비되고 국민 피해 구제는 늦어지는 개악”이라고 밝혔다.

주진우 국민의힘 의원은 9일 정부와 더불어민주당이 추진하는 검찰개혁안을 두고 “너무 복잡해 만든 사람도 모를 지경”이라며 “수사 개편이 아닌 수사 개판”이라고 비판했다.주 의원은 이날 페이스북에 민주당 검찰개혁안을 토대로 만든 ‘사건 흐름도’를 제시하며주 의원은 “‘환 공포증’ 걸릴 정도로 복잡한 제도하에 사건 처리는 훨씬 늦어진다. 악랄한 범죄자일수록 각종 이의신청을 통해 시간 끌기 쉬워졌다”며 “변호사 일선에서 일해 본 사람으로서 장담컨대 변호 비용은 급증한다”고 지적했다.주 의원은 “서로 사건 떠넘기기가 딱 좋게 되어 있어 기관 간 사건 ‘핑퐁’은 다반사가 될 것”이라고 내다봤다. 그러면서 “폼 나는 사건은 서로 하려고 덤빌 것이다. 국가수사위원회, 중대범죄수사청, 경찰, 공위공직자범죄수사처, 특검, 공소청이 아귀다툼을 벌이면서 인권 수준은 후퇴한다”고 비판했다.주 의원은 또 “국가수사위원회는 무소불위가 된다. 수사민주화 소위원회, 국민주권전문위원회 등 정체불명의 기관들이 수도 없이 만들어져 수사를 좌지우지 할 것”이라며 “이 많은 기관과 위원회 사람들을 새로 뽑고, 복잡한 절차를 운용하는 데 연간 수천억 혈세가 든다. 민주당도 비용 추계를 못 할 정도”라고 비판했다.주 의원은 “결국 민주당 말만 잘 듣는 충견들로 수사기관을 채우려는 속셈”이라며 “공수처는 5년 동안 민주당 사람을 한 명도 수사하지 않았다”고 꼬집었다.정부와 민주당은 지난 7일 고위당정협의회를 열어 검찰청을 폐지하고 공소청과 중대범죄수사청을 신설하는 내용의 정부조직법 개정안을 확정했다.이강민 기자 river@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지