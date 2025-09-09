시사 전체기사

[속보] ‘0.5%포인트 금리 인하 기대’ 미 증시 일제 상승…나스닥 사상최고 경신

입력:2025-09-09 05:22
수정:2025-09-09 05:46
공유하기
글자 크기 조정

뉴욕증시의 3대 주가지수가 모두 강세로 마감했다.

8월 비농업 고용지표의 충격을 소화하며 소폭 반등했다.

월가에서 0.5%포인트 금리 인하를 이르는 ‘빅컷’ 기대감에 나옴에 따라 미국증시가 일제히 상승했다.

8일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 장 마감 무렵 다우존스30산업평균지수는 전장보다 114.09포인트(0.25%) 오른 4만5514.95에 거래를 마감했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 13.65포인트(0.21%) 상승한 6495.15, 나스닥종합지수는 98.31포인트(0.45%) 뛴 2만1798.70에 장을 마쳤다.

김영석 플랫폼전략팀장 yskim@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘여학생 묻지마 살인’ 박대성, 무기징역 확정
전공의 돌아온 지 1주일… 정상화커녕 자금난 걱정하는 지방병원들
“지칠 틈도 없다”… 악전고투 하는 외교안보라인
공사장 사망 절반은 ‘개인 부주의’… 정말 근로자 탓일까
여자 초등생 10명 사진 수백장… 30대 분식집 사장 입건
우리 아이는 가짜 ADHD?… 수면 장애로 인한 행동과 유사해
올 수능 사탐 응시생이 과탐 2.7배… 교육부, 내년까지 속수무책
현대차 조지아주 공장도 B1·ESTA 비자 인력이 건설
국민일보 신문구독