폭스바겐 공세 시동… 2만유로 전기차 시대 연다

폭스바겐그룹의 ID.폴로(맨 오른쪽) 등 도심형 전기차 4종이 지난 7일(현지시간) 독일 뮌헨 메쎄 전시관에서 열린 미디어 워크숍 무대에 전시돼 있다.

(일시적 수요 정체)이 이를 가로막았다”고 설명했다.

폭스바겐그룹은 지난 1~7월 전 세계 전기차 판매량 69만4000대(전년 대비 68.6% 증가)를 기록하며 1위(중국 업체 제외)에 올랐다.