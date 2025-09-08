프로야구 출범 이끈 이용일 전 KBO 총재 직무대행 별세
프로야구 출범에 주도적 역할을 했던 이용일 전 한국야구위원회(KBO) 총재 직무대행이 7일 숙환으로 별세했다. 향년 94세.
KBO는 8일 “고인의 한국 야구 발전에 대한 공로를 기려 KBO장으로 장례를 치른다”고 밝혔다. KBO장으로 장례가 거행되는 건 이번이 처음이며, 장례위원장은 김응용 전 감독이 맡았다.
고인은 프로야구 창립 과정에서 기획 실무를 맡으며 핵심적 역할을 했다. 1981년 12월 KBO 사무총장으로 임명돼 10년 가까이 초창기 프로야구의 기반을 닦는 데 기여했다. 출범 당시 6개 구단 체제였던 리그를 8개 구단으로 확장하는 데에도 이바지했다.
이후 쌍방울 레이더스 구단주 대행을 맡아 KBO리그 발전을 위한 행보를 이어갔다. 2011년 5월부터 8월까지 KBO 총재 직무 대행을 역임했다.
빈소는 서울대병원 장례식장에 마련됐다. 발인은 10일 오전 8시, 장지는 서울추모공원이다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
