대전시, 성실상환 소상공인 대상 특별지원 자금 투입

지원 대상은 대출 원리금을 성실히 상환한 소상공인, 상생 배달 플랫폼 ‘땡겨요’ 가맹 소상공인 등이다.

지원 규모는 성실상환 소상공인 대상 225억원, 땡겨요 가맹점 대상 45억원이다.

지원은 업체당 최대 7000만원까지 가능하고 2년간 연 2.7%의 이차보전 혜택이 제공된다.

이장우 대전시장은 “앞으로도 실효성 있는 금융정책 등을 통해 민생경제 회복을 지원하겠다”고 말했다.