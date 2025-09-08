제주도 ‘반려동물 동반 여행지’로 도약 준비
반려동물 인구가 전국적으로 1500만명을 넘어선 가운데, 제주도가 반려동물 동반 관광객 유치에 나섰다.
제주도와 제주관광공사는 최근 제주웰컴센터에서 반려동물 관광산업 관계자들과 간담회를 열고, 국내외 반려동물 동반 관광객 유치 확대 방안에 대해 논의했다.
간담회에는 도 관광부서와 제주관광공사를 비롯해 한국관광공사 제주지사, 농림축산검역본부 제주본부, 제주반려동물산업협회, 티웨이항공, 엔젤렌터카, 소노인터내셔널, 펫츠고 트레블 등 관련 기관·업계 관계자들이 참석했다.
이 자리에서는 반려동물 동반 가능 업소를 쉽게 알 수 있도록 공신력 있는 인증마크를 부여하고, 이를 공유하는 플랫폼이 필요하다는 의견이 많았다.
적극적으로 반려동물 동반을 장려하는 업체나 이용 후기가 좋은 곳을 알리는 작업이 필요하다는 의견도 있었다.
항공사에서는 반려동물 동반객 늘면서 청소를 위해 지상에 머무르는 시간(Ground Time)이 증가한다며 이에 대한 지원을 요청하기도 했다.
한국관광공사가 지난해 실시한 ‘2024 반려동물 동반 여행 현황 및 인식조사’에 따르면 ‘향후 반려견 동반 여행 희망 지역’ 1위는 ‘제주’(44.1%)로 나타났다.
제주관광공사가 2023년 실시한 ‘반려동물 동반 제주여행 잠재 수요조사’에서는 ‘3년 이내 반려동물과 함께 여행한 국내 여행지’에 제주도가 1위(70.5%)로 선정되는 등 제주는 국내 반려동물 여행의 최우선 선호지로 조사됐다.
앞서 제주관광공사의 같은 조사에서는 ‘반려동물과의 국내 숙박여행 빈도’를 묻는 질문에 ‘1년에 2~3번’이 47.2%로 가장 많았고, ‘1년에 4~5번’(22.1%)’ ‘1년에 1번’(16.2%) 순으로 나타났다.
‘선호하는 숙박시설’은 ‘펜션’(64.1%)이 압도적으로 높았다. 이어 ‘콘도 및 리조트’(15.1%), ‘캠핑장’(11.4%) 순이었다. 펜션을 선호하는 이유에 대해서는 ‘우리만의 공간을 원해서’ ‘반려동물과 자유롭게 산책하기 위해서’라는 응답이 높게 나타났다.
반려동물을 동반해 제주를 찾은 관광객들이 여행 정보를 얻는 곳은 주로 ‘반려동물 관련 커뮤니티’(39.1%)나 ‘반려동물 동반 여행 정보 제공 사이트’(23.7%)로 조사됐다. ‘제주도가 운영하는 공식 사이트(비짓 제주 혼저옵서개)’를 이용한다는 응답은 5.9%로 낮았다.
김양보 제주도 관광교류국장은 “오늘 간담회를 시작으로 관련 업계 의견을 지속적으로 수렴하겠다”며 “내년에는 정보접근성을 높이는 사업을 우선적으로 추진하겠다”고 말했다.
제주도와 제주관광공사는 2022년부터 반려동물 동반 제주 여행 잠재 수요 보고서 발간, 반려동물 여행지 인프라 정보 책자(‘혼저옵서개’) 발간, 제주펫페어 개최 등 반려동물 동반 여행 활성화를 위해 노력하고 있다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사