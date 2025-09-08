경쟁률 26대 1…CHANEL X BIFF 아시아영화아카데미 입학
40개국 625명 지원…26대 1 경쟁률
여성 참여자 비율 확대…다양성 강화
제30회 부산영화제서 단편 8편 첫 공개
아시아 영화 교육의 대표 플랫폼인 ‘CHANEL X BIFF 아시아영화아카데미’가 지난 7일 오아제부산에서 열린 입학식을 시작으로 새로운 여정에 들어갔다.
부산국제영화제(BIFF)는 8일 “이번 입학식에는 박광수 BIFF 이사장과 연출 멘토 매티 도 감독, 촬영 멘토 박정훈 촬영감독을 비롯해 영화제 관계자, 졸업생, 최종 선발된 24명의 펠로우들이 참석했다”고 밝혔다.
올해는 17개국에서 24명이 선발됐으며, 여성 비율이 높아지면서 다양한 성별과 문화적 배경이 어우러진 구성이 특징이다. 한국인 여성 펠로우 2명을 포함해 새로운 시선과 해석이 기대된다. 또한 40개국 625명이 지원해 역대 최대인 약 26대 1의 경쟁률을 기록했다. 치열한 경쟁을 거쳐 선발된 만큼 국제적 교류의 의미도 크다는 것이 영화제 측의 설명이다.
아시아영화아카데미는 2005년 출범 이후 35개국 430명의 신진 영화인을 배출하며 아시아 영화 교육의 산실로 자리매김해 왔다. 2022년 샤넬과 협업을 시작하며 ‘CHANEL X BIFF 아시아영화아카데미’로 새롭게 도약했고, 혁신적인 교육 환경과 글로벌 네트워크를 제공하며 위상을 높이고 있다.
올해 아카데미는 오는 26일까지 20일간 진행되며, 펠로우들이 제작한 단편영화 8편은 제30회 부산국제영화제 기간인 25일 영화의전당에서 처음 공개된다. 가장 뛰어난 재능을 보여준 2인에게는 ‘CHANEL X BAFA Promising Filmmaker 어워드’와 함께 각 5000달러의 상금이 수여된다.
