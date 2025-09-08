코리아트래블스토어, 인도네시아서 여행사 행사 개최
인바운드 여행사 코리아트래블스토어는 오는 30일 인도네시아 자카르타 Ciputra Hotel에서 인도네시아 단독 여행사 행사로는 역대 최대 규모인 600개가 넘는 여행사 참가를 목표로 행사를 개최한다고 밝혔다.
이번 행사는 인도네시아 여행사 Indotravelstore, 태국 여행사 Full Moon Paradise와 Thailand Travel Store, 글로벌 보험 그룹 Tokio Marine Insurance Group과 함께 공동 주최하며, 한국 여행상품과 코리아트래블스토어의 차별화된 서비스 강점을 소개하는 자리다.
행사에서는 한국의 다양한 관광지, 맞춤형 여행 패키지, 현지 고객 맞춤형 서비스 전략 등이 소개되며, 무슬림 여행자를 위한 전용 어플리케이션도 이번 행사에서 처음 공개된다. 참가자들은 단순한 정보 제공을 넘어, 페인터즈 쇼 공연팀의 특별 공연을 통해 한국 문화와 엔터테인먼트를 직접 체험할 수 있다.
윤종원 코리아트래블스토어의 이사는 “이번 행사는 인도네시아와 태국의 주요 여행사들과 협력을 강화하고, 한국 관광상품을 직접 체험하며 파트너십을 확대할 수 있는 최대 규모의 단독 행사”라며 “특히 무슬림 여행자를 위한 어플리케이션을 이번에 처음 선보이면서, 한국 여행의 편리성과 접근성을 더욱 높일 계획”이라고 밝혔다. 이번 행사를 통해 코리아트래블스토어는 한국 인바운드 여행 업계에서의 리더십을 재확인하고, 아시아 지역 관광 교류 확대에 기여할 것으로 기대된다.
