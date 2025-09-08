[속보] 블랙핑크 로제 ‘아파트’…MTV VMA ‘올해의 노래’ 수상
K팝 가수로는 첫 수상
블랙핑크 로제가 ‘아파트’로 ‘2025 MTV 비디오 뮤직 어워즈(MTV VMA)’에서 ‘송 오브 더 이어’를 7일(현지시간) 수상했다.
K팝 가수가 이 부문에서 트로피를 들어 올린 것은 처음이다.
로제는 이날 미국 뉴욕 UBS 아레나에서 열린 MTV VMA에서 브루노 마스와의 듀엣곡 아파트로 주요상인 송 오브 더 이어를 받았다.
금색 드레스를 차림의 로제는 무대 위에 올라 “믿을 수 없다”는 말로 운을 떼며 수상 소감을 전했다.
로제는 이어 “가장 먼저 저를 믿어주고 도와준 브루노 (마스)에게 정말 감사하다”며 “그간의 노력을 보상받는 순간이기에 기쁘게 이 상을 받는다”고 덧붙였다.
로제는 프로듀서 테디와 블랙핑크 멤버들을 한국어로 언급, 눈길을 끌었다.
로제는 “테디 오빠, 저 상 탔어요. 블랙핑크 멤버들, 저 상 탔어요. 늘 고맙고 사랑합니다”라고 말했다.
올해 VMA 8개 부문 후보에 오른 로제는 주요상인 ‘비디오 오브 더 이어’를 포함해 ‘베스트 팝’ 등에서 다관왕을 노리고 있다.
로제가 후보로 올랐던 ‘베스트 K팝’ 부문은 블랙핑크 멤버인 리사에게 돌아갔다.
리사는 팝스타 도자 캣, 레이와 함께 부른 ‘본 어게인’으로 수상했다.
리사는 지난해에 이어 2년 연속이자 통산 3번째로 베스트 K팝 트로피를 거머쥐었다.
