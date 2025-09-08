시사 전체기사

한국거래소 찾은 김민석 “역대 어느 정부보다 자본시장 존중”

입력:2025-09-08 09:48
김민석 국무총리가 8일 서울 영등포구 여의도 KRX 사옥에서 열린 자본시장 활성화를 위한 현장 간담회에서 입장하고 있다. 연합뉴스

김민석 국무총리가 “역대 어느 정부보다 자본시장을 존중하는 정부가 되겠다”고 8일 밝혔다.

김 총리는 이날 오전 서울 영등포구 한국거래소를 방문해 간담회를 갖고 이 같이 밝혔다. 간담회엔 정은보 거래소 이사장과 금융위원회 상임위원, 주요 증권사 분석가(애널리스트) 등이 참석했다.

김 총리는 “정부는 자본시장 등 생산적 부문으로의 자금 유입 촉진을 통해 경제활력을 제고하고 성장 과실을 투자자들에게 환원할 수 있는 선순환 구조를 확립하기 위해 최선을 다하겠다”고 공언했다.

김 총리는 이어 “지금 우리 경제는 대내외적인 구조적 난제에 직면해 있다”며 “이재명정부 5년이 우리 경제 명운을 좌우할 수 있는 만큼 자본시장의 기대에 부응하고 경제활력을 제고할 수 있도록 정부가 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

참석자들은 김 총리에게 정부·여당이 내건 ‘코스피 5000’ 목표를 달성하려면 일관적으로 정책을 펼치는 게 중요하다고 조언한 것으로 알려졌다. 예측 가능성을 높여 투자자 신뢰를 회복하는 게 중요하다는 것이다.

참석자들은 “최근 우리 증시 성과는 상법 개정 등 새 정부가 공약한 친 자본시장적 정책에 대한 시장 기대감이 반영된 측면이 있다”며 “코스피 5000 달성 동력을 이어 나가기 위해서는 시장 기대에 부합하는 정책 일관성을 이어 나갈 필요가 있다”고 말했다고 국무조정실이 전했다.

김 총리는 간담회 후 지난 7월 출범한 ‘주가조작 근절 합동대응단’ 사무실을 찾아 자본시장 불공정거래 대응 현황을 살펴봤다.

김 총리는 “철저한 색출 및 엄정 대응을 통해 투명하고 공정한 자본시장 육성의 토대를 마련해 달라”고 당부했다.

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

