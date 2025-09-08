‘K스테이지 쇼케이스’… 관광공사 K공연, 대만을 사로잡다
지난 4~7일 8차례 공연에 3200여 명 참가… 국악 공연, 뮤지컬, 뮤직드라마 등 즐겨
한국관광공사는 지난 4일부터 7일까지 대만 타이베이 공연예술센터에서 한국의 공연을 전면에 내세워 대만 관광객 유치전을 펼쳤다고 8일 밝혔다. ‘K스테이지 쇼케이스’라는 슬로건으로 국악 공연, 뮤지컬, 뮤직드라마 등 한국의 다양한 공연을 해외에서 직접 선보였다.
지난 8월 1일부터 21일까지 진행된 사전 신청에만 1만 7000여 명이 몰려 한국 공연에 대한 대만 현지의 높은 관심을 확인했다. 노쇼 방지를 위한 보증금 제도에도 불구하고 전 좌석이 조기 예약됐으며, 좌석 배정에서 탈락한 관객들까지 현장에서 자리를 기다릴 만큼 높은 열기를 보였다. 400석 규모의 공연장에서 총 8번 펼쳐진 공연에서 3200여 명이 다채로운 한국의 공연을 즐겼다.
전막공연 ‘불편한 편의점’에는 인공지능(AI) 자막 지원 스마트 안경을 도입해 관객들이 한국 공연을 더욱 깊이 있게 즐길 수 있게 했다. 또 이번 쇼케이스를 통해 한국공연의 매력을 맛본 현지인들이 ‘공연관광’ 목적지로서 한국을 찾을 수 있도록 대만 현지 최대 규모 온라인여행사 ‘KKday’와 함께 현장 판촉도 진행했다.
관광공사는 한국의 전통미와 현대적 감각을 아우르는 다양한 콘텐츠로 무대를 구성했다. 대만 현지 번역소설 베스트셀러 1위에 오른 ‘불편한 편의점’을 해외 최초로 뮤직드라마로 선보였다. 뮤지컬 배우 ‘카이’는 한국형 창작 뮤지컬의 대표곡을 불러 무대를 압도했고 세븐·김동준(제국의 아이들)·선예(원더걸스)·장동우(인피니트)·유권(블락비)·이지훈 등이 무대에 올라 드라마 ‘드림하이’를 쇼뮤지컬 형태로 펼쳤다. 이밖에 국립 국악원의 전통공연, 안성 남사당의 풍물 무대와 버나(접시돌리기)등으로 한국의 흥과 생동감을 담았다.
김남천 관광콘텐츠전략본부장 직무대리는 “이번 행사에서 한국의 문화와 기술을 결합해 새로운 공연 관광 패러다임을 제시했다”며 “단순한 흥행을 넘어 공연예술이 방한 관광을 이끄는 또 하나의 킬러콘텐츠로 자리 잡을 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
