‘FC 온라인’으로 먼저 만나는 2025 아이콘매치

아이콘매치 신규 클래스로 게이머들 관심 증폭

전 세계 축구 레전드들이 한 자리에 모이는 전무후무한 이벤트 ‘2025 아이콘매치’ 개최를 1주일여 앞뒀다. 행사 주최자인 넥슨은 ‘FC 온라인’에 ‘2025 아이콘매치(25IM) 클래스’를 도입해 행사를 고대하는 게이머들의 이목을 끌었다.

전 세계 레전드의 전성기를 게임으로 구현



넥슨은 2025 아이콘매치(25IM) 클래스가 세계적으로 활약했던 레전드 선수들의 전성기 시절 기량을 세밀하게 반영했다고 말한다. 가령

수비수보다 단단한 공격수, 공격수보다 날카로운 수비수



아이콘매치 경기 결과가 반영되는 라이브 퍼포먼스

