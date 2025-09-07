SOOP, 8일 ASL 시즌20 개막
SOOP의 스타크래프트 공식 e스포츠 리그인 ASL 16강이 시작된다.
SOOP은 오는 8일 ‘스타크래프트: 리마스터’로 진행하는 e스포츠 리그 Google Play ASL 시즌 20 16강 경기를 시작한다.
8일 오후 7시부터 시작하는 16강 A조 경기에는 김민철(Z), 황병영(T), 김정우(Z), 유영진(T)이 출전한다. 첫 경기는 디펜딩 챔피언 김민철과 차세대 테란으로 주목받는 황병영이 맞붙는다. 4회 연속 우승을 차지한 강력한 저그 김민철의 강세가 여전히 예상되는 가운데 황병영이 김민철을 상대로 어떤 노림수를 꺼낼지가 주목된다. 이어지는 경기에서는 다시 돌아온 불사조 김정우와 테란의 정석 유영진의 박빙의 경기가 예상된다.
다음 날인 9일 열리는 16강 B조 경기에는 도재욱(P), 방태수(Z), 김명운(Z), 김택용(P)이 출전한다.
16강 2주차인 오는 15일 오후 7시에 시작하는 C조 경기에는 장윤철(P), 조기석(T), 이제동(Z), 변현제(P)가 출전한다. 16일에는 이재호(T), 이영웅(T), 임홍규(Z), 박상현(Z)이 16강 D조 경기를 치른다.
16강 1, 2경기는 ‘녹아웃’ 맵으로 진행되며 승자전과 패자전, 최종전은 ‘녹아웃’ 맵을 제외하고 각 선수가 맵 하나씩 밴(Ban)한 후 남는 4개의 맵 중 추첨해 3판 2선승으로 진행된다.
이번 ASL 시즌 20은 서울 대치동 ‘프릭업 스튜디오’에서 오프라인 유관중으로 열린다. 현장 관람 티켓은 매주 목요일 오후 5시부터 티켓링크 사이트에서 선착순으로 예매할 수 있다. 이번 시즌은 앱 마켓 구글 플레이가 타이틀 스폰서로 참여한다.
