인천청년지원센터 유유기지, 청년 친화적 공간 자리매김
인천시는 지난 3월 문을 연 인천청년지원센터 유유기지가 청년이 모이고 성장하는 공간으로 자리매김 중이라고 7일 밝혔다.
유유기지는 제물포스마트타운 9층에 새롭게 조성된 광역 거점 청년지원센터다. 청년홀(다목적홀), 열정·도전기지(강의실), 소통·희망기지(상담실), 성장랩(면접부스) 등 다양한 공간으로 구성됐다. 인천의 청년이면 누구나 자유롭게 이용할 수 있다.
지난 4월과 7월에는 ‘인천 청년센터 협의회’가 2차례 열려 지역 내 청년센터와 관계기관 간 연계방안을 논의하고 협력 네트워크를 구축했다. 이를 통해 대표 협력사업으로 ‘찾아가는 1대 다 재정교육’ 프로그램을 운영하고 청년에게 꼭 필요한 금융 지식과 재무교육을 제공했다.
지난 5월에는 지역 내 군·구 청년센터를 대상으로 청년 수요와 특성에 맞는 프로그램을 직접 기획·운영할 수 있도록 ‘지역특화 청년사업’ 공모를 진행했다. 청년센터 서구1939, 유유기지 부평, 남동구 청년꿈터 등 선정된 군·구 청년센터 3곳에는 2000만원씩 사업비를 지원하며 지역 맞춤형 청년사업 활성화를 도모하고 있다.
지난 8월 22일에는 유유기지 청년홀에서 ‘인천 청년센터 종사자 역량강화 교육’을 했다. 교육은 지역 내 군·구 청년센터 종사자 30여명을 대상으로 처음 진행됐으며 사전 수요조사를 거쳐 청년정책 이해, 홍보 전략 수립, 상담 기법 등 현장에서 바로 적용할 수 있는 실무 중심의 내용으로 구성됐다. 특히 대면 교육을 통해 종사자 간 교류와 정보 공유의 장을 마련했다.
이외에도 유유기지는 청년도전지원사업, 청년정책 토론회 개최, 공간 대관 등 여러 청년 활동의 장으로 기능하고 있다. 이용 청년 119명을 대상으로 한 만족도 조사에서는 97.4%가 ‘만족’이라고 답하는 등 청년 친화적 공간으로서의 위상도 입증했다.
이규석 시 청년정책담당관은 “앞으로도 청년 활동 및 성장을 지원하는 거점으로의 유유기지 역할을 강화해 나가겠다”며 “청년들이 지역사회에 안정적으로 자리 잡고 더 크게 성장할 수 있도록 아낌없는 지원을 이어가겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사