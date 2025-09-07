박주민 성과 지적에…오세훈 “주택이 빵공장이냐”
오세훈 서울시장이 주택공급 성과가 없다며 비판한 박주민 더불어민주당 의원을 향해 “빵공장인줄 아느냐”며 반박했다.
오 시장은 6일 자신의 페이스북에 “재개발, 재건축이 빵 찍어내듯이 주택을 공급하는 것으로 아는 분이 있다”며 “18.5년 걸리던 절차를 신속통합기획(신통기획)으로 13년까지 줄여놨더니 왜 성과가 없냐는 무지함에 기가 막힌다”고 썼다.
오 시장이 겨냥한 인물은 박 의원으로 보인다. 박 의원은 같은 날 페이스북에 오 시장이 2021년 취임 직후 2025년까지 24만호 공급을 약속했으나 실제 인가 기준 주택 공급 규모는 1만여 세대에 불과하고 착공 기준 신통기획 성과는 전무하다고 지적했다. 이어 “주민 갈등과 사업성 논란이 겹쳐 오세훈식 공급의 한계가 드러났다”며 “시장직을 어떻게 책임 있게 마무리할지 고민해야 한다”고 비판했다.
이에 대해 오 시장은 “152곳 정비구역을 지정해 21만호 이상 공급 토대를 마련했는데 공급 속도 운운하는 것을 보니 주거정비사업에 대한 기본적인 이해가 부족하시다”며 “착공은 정비구역 지정, 조합 설립 후 많은 우여곡절 끝에 조합원 모두 이사 나가고 비로소 철거 후에 하는 것이어서 앞으로도 수년 더 걸린다”고 말했다.
또한 “전임 시장 10년 동안 400곳 가까운 정비구역을 취소해 향후 20여년간 신규 주택 공급 물량을 모두 없앨 때는 어떤 역할을 하셨나”며 “민주당이 정비사업, 주택 문제를 거론하는 건 자충수가 될 뿐이니 삼가기를 권한다”라고 받아쳤다.
서울시 역시 해명자료를 내고 “공약은 신통기획 등을 통해 구역 지정 기준 2026년 6월까지 27만호 공급이 목표였다”며 “현재까지 152곳, 약 21만호를 이미 지정했고, 내년 6월까지 31만호 달성이 가능하다”고 밝혔다.
