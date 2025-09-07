군산 시간당 150㎜ 괴물폭우…전북 곳곳 피해 속출
전주 진기들 권역 주민 대피
밤사이 전북 군산에 시간당 150㎜ 이상의 강한 비가 내리는 등 전북지역 곳곳에서 폭우 피해가 속출했다.
전주기상지청에 따르면 전날부터 7일 오전 8시30분 현재까지 누적 강수량은 군산 296㎜, 익산 함라 255.5㎜, 전주 완산 189㎜, 김제 180㎜, 완주 구이 165㎜, 부안 134.7㎜, 진안 131㎜ 등을 기록하고 있다.
특히 군산시 내홍동 인근에는 이날 오전 1시 직전 한 시간 동안 시간당 152.2㎜의 극한호우가 쏟아졌다.
전주시는 이날 오전 8시8분 폭우로 만경강 수위가 오르자 전주시 덕진구 송천2동 진기들 권역에 주민 대피령을 내렸다. 이에 따라 주민 40여명이 용소중학교 등 인근 대피소로 긴급 대피했다.
전북소방본부에 따르면 현재까지 상가와 주택, 도로 등 침수 피해가 익산 38건, 군산 33건 등 도내에서 124건의 피해 신고가 접수됐다.
또 폭우로 전라선 익산-전주 일부 구간 선로가 침수되면서 이날 오전 6시 25분부터 해당 구간 열차 운행이 중단됐다. 현재 용산역에서 익산역까지 구간은 운행에 문제가 없으나 동산역과 전주역 사이 선로가 침수된 것으로 알려졌다.
전북도 관계자는 “50~70㎜의 추가 강수가 예보된 만큼 추가 피해를 막기 위해 전력을 다하고 있다”고 밝혔다.
