“이코노미석 좁혀 만든다” 역풍에 대한항공 ‘프리미엄석’ 개조 철회
대한항공이 보잉 B777-300ER 기종에 프리미엄석을 신설하려던 좌석 개조 계획을 일부 철회했다고 7일 밝혔다.
이코노미석 배열을 기존 3-3-3에서 3-4-3으로 바꿔 좌석 폭이 좁아진다는 논란이 거세지자 이미 개조가 완료된 1대를 제외한 나머지 항공기는 기존 구조를 유지하기로 한 것이다.
대한항공은 이날 “B777-300ER 항공기를 대상으로 진행했던 일반석 3-4-3 배열 좌석 개조 계획을 전면 중단하기로 했다”고 밝혔다.
지난달 대한항공은 B700-300ER 11대에 이코노미석과 비즈니석 사이 등급인 프리미엄석을 도입하는 리모델링을 발표했다. 기존 일등석-프레스티지석-이코노미석 구조에서 프레스티지석-프리미엄석-이코노미석으로 변경하는 것이 주요 골자다.
하지만 이코노미석을 종전 3-3-3 배열에서 3-4-3으로 변경한다는 소식에 좌석이 좁아진다는 비판이 나왔다. 이코노미석을 3-4-3으로 배치할 경우 앞뒤 간격은 33~34인치로 동일하지만 좌우 간격이 17.1인치로 1인치(2.54㎝)씩 줄기 때문이다.
이에 대한항공은 이미 3-4-3 배열로 개조가 완료된 B777-300ER 1호기를 제외한 10대의 이코노미석을 3-3-3 배열을 유지하기로 했다.
3-4-3 배열로 개조가 끝난 B777-300ER 1호기의 경우 싱가포르 노선에 우선 투입한 후 향후 타 투입 노선을 검토할 방침이다.
대한항공 관계자는 “좌석 제작사와의 협의와 재검토에 상당한 시간이 소요된다”며 “향후 계획은 추후 안내 드리도록 하겠다”고 전했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
