한국인 구금된 美 수용소는 어떤 곳? “감옥보다 열악”

연락 차단·접견 제한…외부와의 소통 ‘거의 불가’

폭염 속 방치·비인도적 처우에도 ‘양호’ 판정

자메이카 출신 구금자 “샤워실 바닥엔 대변, 체모, 침 뒤섞여 있어”

2022년 미국 국토안보부 감찰 보고서에 나온 폭스턴 시설 사진. DHS

2022년에는 구금자 16명이 섭씨 32도를 웃도는 폭염 속에서 3시간 동안 야외에 방치됐다는 민원이 접수됐다. 이들은 음식, 물, 약품, 그늘 없이 방치됐으며, 한 명은 천식 발작을 일으켰지만 30차례 이상 흡입기를 요청해도 제공받지 못한 것으로 알려졌다.