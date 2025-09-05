민주, 최강욱 ‘성비위 2차 가해’ 대면조사…이언주 “신속 조치해야”
더불어민주당이 조국혁신당 성 비위 사건과 관련해 ‘2차 가해’ 논란을 일으킨 최강욱 당 교육연수원장에 대한 진상조사에 착수했다.
5일 민주당에 따르면 박균택 당 윤리감찰단장은 이날 서울 여의도 당사에서 최 원장을 만나 해당 관련 발언에 대한 소명을 청취했다. 조사 결과는 추후 지도부 등에 보고될 예정이다.
앞서 윤리감찰단은 최 원장에게 관련 발언에 대한 경위서 제출을 요구했다.
박수현 민주당 수석대변인은 이날 국회에서 기자들과 만나 “당 윤리감찰단이 (최 원장) 본인에게 경위서 제출을 요구했다”며 “대면 조사 결과가 나온 뒤 앞으로의 절차나 조치들이 정해지지 않겠느냐”고 했다.
최 원장은 지난달 31일 대전에서 열린 조국혁신당 대전·세종 정치아카데미에서 2차 가해성 발언을 한 것으로 알려져 논란을 일으켰다.
그는 당시 조국혁신당 성비위 의혹을 제기한 이들을 두고 “개돼지”라고도 일컫은 것으로 전해졌다.
논란이 일자 정청래 민주당 대표는 당 윤리감찰단에 최 원장에 대한 긴급 진상조사를 지시했다.
여당에서도 비판이 나왔다. 이언주 최고위원은 이날 페이스북 글을 통해 “민주당 교육연수원장이 왜 다른 당에서 물의를 일으켜 우리를 난감한 상황에 끌어들이느냐”며 “당의 신속한 조치가 필요하다”고 촉구했다
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사