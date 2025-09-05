시사 전체기사

민주, 최강욱 ‘성비위 2차 가해’ 대면조사…이언주 “신속 조치해야”

입력:2025-09-05 23:49
수정:2025-09-05 23:51
공유하기
글자 크기 조정
최강욱 더불어민주당 교육연수원장이 지난달 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

더불어민주당이 조국혁신당 성 비위 사건과 관련해 ‘2차 가해’ 논란을 일으킨 최강욱 당 교육연수원장에 대한 진상조사에 착수했다.

5일 민주당에 따르면 박균택 당 윤리감찰단장은 이날 서울 여의도 당사에서 최 원장을 만나 해당 관련 발언에 대한 소명을 청취했다. 조사 결과는 추후 지도부 등에 보고될 예정이다.

앞서 윤리감찰단은 최 원장에게 관련 발언에 대한 경위서 제출을 요구했다.

박수현 민주당 수석대변인은 이날 국회에서 기자들과 만나 “당 윤리감찰단이 (최 원장) 본인에게 경위서 제출을 요구했다”며 “대면 조사 결과가 나온 뒤 앞으로의 절차나 조치들이 정해지지 않겠느냐”고 했다.

최 원장은 지난달 31일 대전에서 열린 조국혁신당 대전·세종 정치아카데미에서 2차 가해성 발언을 한 것으로 알려져 논란을 일으켰다.

그는 당시 조국혁신당 성비위 의혹을 제기한 이들을 두고 “개돼지”라고도 일컫은 것으로 전해졌다.

논란이 일자 정청래 민주당 대표는 당 윤리감찰단에 최 원장에 대한 긴급 진상조사를 지시했다.

여당에서도 비판이 나왔다. 이언주 최고위원은 이날 페이스북 글을 통해 “민주당 교육연수원장이 왜 다른 당에서 물의를 일으켜 우리를 난감한 상황에 끌어들이느냐”며 “당의 신속한 조치가 필요하다”고 촉구했다

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
오세훈 “서울 채무 6000억원 줄였는데…소비쿠폰에 무너져”
경찰, ‘원산지 허위표시 의혹’ 백종원 불러 피의자 조사
푸틴과 포옹한 김정은…손목엔 ‘2000만원’ 명품 시계
강릉 저수지 바닥 드러나자…‘20년 전 티코’ 나왔다
신세계 정유경 회장, 500억원 주식담보대출…왜?
푸틴“‘북극횡단 운송 회랑’ 개발 공식화…北과 물류 연계”
강릉시 “저수율 10% 미만 시 시간제·격일제 급수”
‘잘못 없어도 보이스피싱 피해 배상’ 추진에 은행들 전전긍긍
국민일보 신문구독