“카페서 차 마시긴 처음” 숨은 영웅이 받은 소박한 여행 선물 [아살세]

신장과 간, 두 번의 장기기증

생명 살린 이태조 목사

오는 8일 복지부 ‘생명나눔 유공자 표창’ 받아

지난 5월 사회공헌자 여행 선물서

98세 장모님과 첫 카페 차 마시며 남긴 소감

이태조 목사의 가족들이 지난 5월말 부산 광안리 여행에서 한 카페에서 찍은 사진. 이 목사의 98세 장모(맨 오른쪽)가 처형댁 손녀의 재롱을 바라보고 있다. 이 목사 가족은 이랜드가 사회공헌자에게 마련한 여행 선물을 받았다. 이 목사 제공

이태조 목사와 그 가족이 지난 5월말 부산 광안리에서 찍은 사진. 이랜드가 사회공헌자인 이 목사에게 여행을 선물했고, 이 목사는 가족과 즐거운 시간을 보냈다. 이 목사 제공

2005년 간기증 수술 당시 이태조 목사의 모습. 이 목사 제공

생존시 신장과 간을 기증한 이들의 모임인 새생명나눔회 회원들. 이태조 목사 제공

이태조 목사가 장기기증을 결심하게 된 17살 중구가 하늘나로로 떠난뒤 이 목사가 남긴 일기. 이 목사 제공

1992년 장기 기증을 결심하며 이태조 목사가 쓴 일기. 이 목사 제공

1993년 첫번째 간 기증 수술 당시 이태조 목사의 모습. 이 목사 제공

헌혈 200회를 기념하며 사진을 남긴 이태조 목사와 그의 아들. 이 목사 제공

이태조 목사와 그 가족이 지난 5월말 부산 광안리에서 이랜드가 제공한 사회공헌자 여행을 즐기는 모습. 이 목사 제공

이태조 목사와 그 가족이 지난 5월말 부산 광안리에서 이랜드가 제공한 사회공헌자 여행을 즐기는 모습. 이 목사 제공

이태조 목사가 시무하는 교회의 성도들. 이 목사 제공

이태조 목사가 시무하는 교회의 성도들이 세례증을 들고 있다. 이 목사 제공

자전거 국토종주와 그랜드슬램(국토종주, 4대강종주, 동해안 종주, 제주 종주) 자전거 국토종주를 한 이태조 목사. 그는 "생존시 장기기증을 하면 몸이 약해지거나 나빠진다는 잘못된 인식을 깨기 위해 도전했다"고 설명했다. 이 목사 제공

장기 기증 의사를 밝힌 이들이 세상에 더 많은 사랑을 흘려보낼 수 있도록 관련 법이 개정되고, 더 많은 이들이 이 문제에 관심을 가져주길 바라며

”고 말했습니다.