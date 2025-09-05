조원용 경기관광공사 사장 “‘수원 영화 문화관광지구’, 공공문화 복합 공간으로 개발”
조원용 경기관광공사 사장이 “‘수원 영화 문화관광지구’의 정체성을 살려 공공문화 복합 공간으로 개발해 나갈 것”이라고 강조하고 나섰다.
조 사장은 5일 20여년 간 표류한 수원 영화 문화관광지구가 국토교통부 주관 2025년 상반기 도시재생 혁신지구 국가시범지구에 선정되자 “수원화성 인근에 위치해 역사적 가치와 문화적 중요성을 동시에 지닌 곳”이라며 이같이 밝혔다.
그는 “오랜 시간 개발이 지연된 만큼 수원시와 함께 의미있고 즐길 수 있는 장소로 만들어 국내외에서 주목받는 곳이 되도록 노력하겠다”고 말했다.
이날 국토부는 도시재생특별위원회 심의를 거쳐 수원 영화 문화관광지구를 도시재생 혁신지구 국가시범지구로 최종 확정했다.
수원 영화 문화관광지구(장안구 영화동 154-3번지 일원, 2만452㎡)는 수원화성 주변의 난개발을 막고, 수원화성과 연계한 관광인프라조성을 위해 계획한 부지이다.
도시재생 혁신지구는 노후 지역을 산업, 상업, 주거 등이 어우러진 복합 거점으로 개발하는 사업이다,
이번 국가시범지구 선정으로 국비 250억원과 도비 50억원, 주택도시보증공사의 기금이 지원된다. 아울러 건축규제 완화, 행정절차 간소화 등의 혜택도 제공된다.
경기관광공사는 수원시, 수원도시공사와 함께 도시재생 혁신지구사업을 통해 ‘경기관광기업지원센터’를 유치해 관광산업을 육성·지원하고, ‘세계문화유산센터’를 조성해 수원화성 관광객을 유치할 계획이다.
또 상업·숙박시설을 조성해 체류형 관광을 활성화하는 등 수원의 대표적 관광명소로 조성할 방침이다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
