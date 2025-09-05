넷마블 신작 ‘킹 오브 파이터 AFK’ 전 세계 출시

넷마블은 캐릭터 수집형 AFK 모바일 RPG 신작 ‘킹 오브 파이터 AFK’를 4일 전 세계(중국 및 일부 국가 제외)에 정식 출시했다.

넷마블네오에서 개발한 킹 오브 파이터 AFK는 인기 격투 게임 SNK의 대표 지식재산권(IP) '더 킹 오브 파이터즈'를 기반으로 개발된 작품이다.복고 감성의 2D 도트 그래픽과 고퀄리티 일러스트를 통해 원작 팬의 향수를 자극하게 제작됐다. 시리즈별 인기 파이터를 수집하고 육성하는 재미와 몰입감 있는 플레이가 특징이다킹 오브 파이터 AFK는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 다운로드할 수 있다.이번 출시 버전에서는 레전드 파이터 36종을 포함한 총 114종의 파이터가 등장한다. 덱에 편성 가능한 다양한 종류의 '펫'도 만나볼 수 있다.또 10종의 PVE 던전과 최대 1만2600스테이지에 달하는 방대한 콘텐츠, 계정 성장을 돕는 각양각색의 성장 시스템, 소규모 대전부터 랭킹 대전까지 다양한 경쟁 콘텐츠 등이 게임에 구현됐다.넷마블은 게임 출시를 기념해 다양한 인게임 이벤트를 진행한다.이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr