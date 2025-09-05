네오플, 이용자 참여형 행사 ‘사이퍼즈 한데이’ 20일 개최

넥슨 자회사 네오플은 3D AOS 대전액션게임 ‘사이퍼즈(Cyphers)’의 이용자 참여형 행사 ‘사이퍼즈 한데이’를 오는 20일 일산 킨텍스에서 개최한다.

입장권은 티켓링크를 통해 선착순 판매되며 티켓 구매자에 한해 5일 오후 7시부터 특전 굿즈를 구매할 수 있다. 특전 굿즈 구매자는 공식 굿즈 패키지와 함께, 현장에서 4인의 성우 중 한 명에게 사인을 받을 수 있는 기회가 제공된다.