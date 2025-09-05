네오플, 이용자 참여형 행사 ‘사이퍼즈 한데이’ 20일 개최
넥슨 자회사 네오플은 3D AOS 대전액션게임 ‘사이퍼즈(Cyphers)’의 이용자 참여형 행사 ‘사이퍼즈 한데이’를 오는 20일 일산 킨텍스에서 개최한다.
사이퍼즈 한데이는 2019년 개최 이후 약 6년 만에 열리는 오프라인 행사다. 유저들이 직접 제작한 2차 창작물을 현장에서 공유하는 커뮤니티 중심의 참여형 이벤트다.
이번 한데이는 20일 오전 10시부터 일산 킨텍스 제1전시장 3층 그랜드볼룸에서 열린다. ‘능력자 플리마켓’을 비롯해 공식 굿즈샵, 포토존, 무대 프로그램 등 즐길거리가 준비돼있다.
입장권은 티켓링크를 통해 선착순 판매되며 티켓 구매자에 한해 5일 오후 7시부터 특전 굿즈를 구매할 수 있다. 특전 굿즈 구매자는 공식 굿즈 패키지와 함께, 현장에서 4인의 성우 중 한 명에게 사인을 받을 수 있는 기회가 제공된다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
