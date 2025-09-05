출시했다하면 흥행… 넷마블 ‘뱀피르’ 양대마켓 매출 1위
넷마블 신작 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘뱀피르’가 출시 9일 만에 모바일 양대 마켓 매출 1위에 이름을 올렸다.
지난달 26일 정식 서비스를 시작한 뱀피르는 출시 8시간 만에 애플 앱스토어 매출 1위를 기록한 데 이어, 9일 만에 구글 플레이스토어 매출 1위까지 달성하면서 양대마켓 매출 1위의 성과를 달성했다.
넷마블은 올해 ‘RF 온라인 넥스트’와 ‘세븐나이츠 리버스’에 이어 뱀피르까지 연타석 흥행에 성공하며 승승장구하고 있다.
뱀피르는 국내 모바일 MMORPG의 시초로 평가 받는 ‘리니지2 레볼루션’ 주요 개발진이 참여한 프로젝트다. 뱀파이어 콘셉트와 다크 판타지풍의 중세 세계관의 차별화된 소재로 모바일과 PC 플랫폼으로 서비스 중이다. 넷마블은 양대 마켓 1위를 기념해 인게임 이벤트를 진행한다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사