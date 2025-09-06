‘국민’ 빼야할 판… 서울 국민평형 분양가 17억 초근접, ㎡당 2007만원

8월 서울 민간아파트 ㎡당 평균 분양가 2000만원 돌파… 국평 16억8500만원



서울 민간아파트의 1㎡당 평균 분양가가 2000만원을 넘어섰다. 이를 ‘국민평형’으로 불리는 84㎡로 환산하면 17억원에 육박한다.