시사 전체기사

또다시 번지는 코로나19...입원환자 9주 연속 증가

입력:2025-09-05 17:07
공유하기
글자 크기 조정
지난해 광주 북구보건소에서 감염병관리팀 직원들이 코로나19 확산 예방을 위해 개인위생 수칙이 적힌 홍보물을 부착하고 있다. 연합뉴스

국내 코로나19 입원환자가 9주 연속 증가했다.

5일 질병관리청에 따르면 올해 35주차(8월 24~30일) 전국 221개 병원급 표본감시 의료기관에 입원한 코로나19 환자 수는 399명이었다.

직전 주 367명에 비해 8.7%가량 증가한 것으로, 지난 26주차(6월 22~28일) 이후 9주 연속 증가세다.

다만 지난해 여름 유행 규모에는 크게 못 미치는 수준이다. 지난해에는 33주차에 코로나19 입원환자 수가 1천441명으로 정점을 찍었고, 35주차 코로나19 입원환자 수는 837명이었다.

올해 누적 입원환자 10명 중 6명은 65세 이상 고령층이다.

35주 기준 전체 입원환자 4866명 중 60.6%인 2949명이 65세 이상이었다. 50~64세는 18.0%(877명), 19~49세가 10.1%(492명)였다.

코로나19 바이러스 검출률도 증가세를 이어가고 있다. 호흡기감염병 의심 환자 검체에서 코로나19 바이러스가 검출된 비율은 35주차에 37.7%로, 전주 대비 5.1%포인트 증가했다.

질병청은 이달까지는 코로나19 유행이 지속될 것으로 예상된다며 손 씻기와 주기적 실내 환기 등 예방수칙을 준수를 당부했다.

임승관 질병청장은 “고령층이나 면역저하자 등 고위험군은 사람이 많이 모이는 실내 행사 참여를 자제하고, 참여 시에는 마스크를 착용해 코로나19 감염을 예방하길 바란다”고 밝혔다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘쯔양 공갈 혐의’ 구제역, 항소심도 징역 3년 실형
김종국, 유부남 됐다…유재석 사회로 비공개 결혼 “잘 살겠다”
보령 대천해수욕장서 신원 미상 여성 시신 발견…수사 착수
美, 현대차·LG엔솔 공장서 불체자 단속… “한국인 포함 450명 체포”
“놀라 도망치는 초등생 CCTV 보고”… 경찰, 뒤늦게 유괴 미수 포착
외교부 “리스본 사고로 한국인 2명 사망…1명 중환자실 치료중”
‘패션 거장’ 조르지오 아르마니 사망
‘잘못 없어도 보이스피싱 피해 배상’ 추진에 은행들 전전긍긍
국민일보 신문구독