오세훈 “서울 채무 6000억원 줄였는데…소비쿠폰에 무너져”
오세훈 서울시장이 5일 정부의 ‘민생회복 소비쿠폰’ 발급으로 서울시의 재정 부담이 커졌다며 “안타깝고 참담한 실정”이라고 말했다.
오 시장은 이날 2차 추가경정예산(추경) 제출에 따른 서울시의회 임시회 시정연설에서 “지난 3년간 사업 규모와 시기를 조정하고, 허리띠를 졸라매 서울시 채무를 6000억원 줄였다. 이번 소비쿠폰으로 그간의 노력이 한순간에 무너지는 듯하다”며 이같이 밝혔다.
오 시장은 소비쿠폰 정책에 대한 국고 보조율 문제도 지적했다. 그는 “전국 17개 시도 가운데 오직 서울만 소비쿠폰 국고 보조율이 75%고 다른 시도는 90%다”며 “서울에 유독 불리한 구조”라고 짚었다. 그러면서 “시는 이미 정부와 국회에 불합리한 제도 개선을 강력히 요구했다”며 “끝까지 목소리를 낼 것”이라고 덧붙였다.
서울시는 이번에 지방채 3500억원을 발행한다. 이는 1차 소비쿠폰 지급에 따른 비용 3500억원을 마련하기 위한 것이다. 2차 추경안은 1조799억원 규모로 소비쿠폰 대응, 시내버스 지원, 취약계층 돌봄 등이 포함됐다.
