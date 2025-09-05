“의료관광 1조원 시장, 서울이 세계 1위 의료강국 발판 만들어야”

이종배 서울시의원 인터뷰, “의료관광객 100만명 돌파…고부가가치 산업 선도해야”

“2030 세대위한 공정사회 구축하고, ‘예방교육’ 통해 마약청정국 지위 되찾아야”

청년희망·의료관광·마약퇴치 정책 청사진 제시

이종배 서울시의원이 지난 4일 서울 중구 서울시의회에서 국민일보와 인터뷰를 갖고 2030 세대를 위한 청년 정책 방향을 설명하고 있다.

“저출생은 국가 재난 수준의 심각한 사회문제”라며 주택, 교육비, 육아 부담 등 복합적 요인으로 인해 해결이 쉽지 않다고 진단했다. 이를 완화하기 위해 공공결혼식장 확대, 미혼 남녀 만남 지원, 다자녀 가구에 대한 남산터널 통행료 감면 및 야구장 할인과 같은 생활 밀착형 정책을 제안했고, 서울시에서는 상당수가 이미 실행되고 있다.

이종배 서울시의원이 지난 4일 국민일보와의 인터뷰에서 "우리나라 의료기술은 세계 최고 수준"이라며 의료관광 정책 구상을 밝히고 있다.

이 의원은 마약퇴치를 위한 예방교육 특별위원회(마예특위) 위원장을 겸하고 있다.

2023년 서울 대치동 마약 사건을 계기로 마약 확산의 심각성을 절감했다는 그는 “지금 막아내면 다시 마약 청정국으로 돌아갈 수 있지만, 그렇지 못하면 돌이킬 수 없는 사회문제가 될 것”이라고 경고했다. 대한민국이 마약퇴치를 위한 중요한 기로에 서 있다는 진단이다.

관세청에 따르면