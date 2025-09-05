‘노쇼사기’로 6300여만원 받아 가로챈 60대 구속기소

A씨는 피해자들에게 물품의 대리 구매를 요청한 뒤 돈만 가로채 코인을 구매, 노쇼사기

지난

4월 16~18일 5명으로부터 6355만원을 받아 챙긴 혐의를 받고 있다.

가 등록된 주소지에 거주하지 않고 전화를 받지 않는다는 이유로 수사중지를 결정했다.

실시간 위치 추적을 위한 통신영장, 거래내역 확보를 위한 계좌영장을 신청하고 A씨의 소재를 파악하도록 경찰에 시정조치를 요구했다.

통신·계좌영장을 집행해 A씨의 신병을 확보한 경찰은 그를 구속해 검찰에 송치했다.

A씨는 경찰 조사 단계에서 “보이스피싱 피해금인지 알지 못했다”고 주장했지만 검찰의 추궁 끝에 범행을 모두 시인했다.