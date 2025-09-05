김영록 지사, 몽골 울란바토르시와 미래지향적 협력 첫발
통상·농업·교육·문화·관광 등 교류협약…아시아 협력 새 지평
청정에너지 공동 연구·산업 협력 등서 새로운 기회 모색키로
김영록 전남도지사는 5일 몽골의 수도 울란바토르시와 우호교류 협약식을 열어 두 지역 간 미래지향적 협력의 첫걸음을 내디뎠다.
몽골을 방문 중인 김영록 지사는 이날 울란바토르시청에서 아마르투브신 암갈란바타르 부시장 등 두 지역 관계자 20여 명이 참석한 가운데 우호교류 협약을 했다.
협약에 따라 두 지역은 통상·산업, 농업·축산, 교육·청년교류, 문화·관광 등 다양한 분야에서 실질적이고 지속 가능한 교류에 나선다.
특히 관광 분야는 가장 큰 시너지 효과가 기대된다. 전남은 몽골에서 쉽게 경험할 수 없는 바다와 섬, 갯벌 관광자원을 앞세워 현지 여행사와 협력을 강화하고, 차별화된 관광상품을 통해 관광객 유치 확대를 꾀할 방침이다.
또한 두 지역 모두 기후위기라는 공통 과제에 직면한 만큼, 환경·에너지 분야 협력도 강화하기로 했다.
풍부한 태양광·풍력 등 재생에너지 자원을 보유한 몽골과, 신재생에너지 산업을 전략적으로 육성하는 전남은 청정에너지 공동 연구와 산업 협력에서 새로운 기회를 모색하기로 했다.
김 지사는 “이번 협약은 단순한 의전적 합의가 아니라, 전남과 울란바토르가 함께 실질적 성과를 만들어가는 출발점”이라며 “앞으로 문화와 관광, 경제와 환경을 아우르는 교류를 통해 두 지역 주민이 체감하는 혜택을 만들겠다”고 말했다.
울란바토르는 몽골의 정치·경제·문화 중심지로, 전체 인구 350만명 중 절반에 가까운 170만명이 거주하고 있다. 산업 생산의 절반 이상을 차지하는 몽골 최대 도시다. 이번 협약은 전남이 아시아 협력의 발판을 마련하고, 지역 브랜드를 세계로 확장하는 중요한 계기가 될 것으로 기대된다.
