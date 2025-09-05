시사 전체기사

세운상가 인근 공장서 60대 여성 숨진 채 발견…남편 “내가 했다”

입력:2025-09-05 15:26
공유하기
글자 크기 조정

서울 중구 세운상가 인근 한 공장에서 60대 여성이 숨진 채 발견됐다. 사건 현장에 있던 여성의 남편은 “내가 했다”는 취지로 말한 것으로 파악됐다.

서울 중부경찰서에 따르면 지난 4일 오후 세운상가 인근 금속공장에서 60대 여성이 사망한 채 발견됐다. 현장에는 손목이 크게 다친 60대 남편 A씨도 있었다. A씨는 “내가 했다”면서 범행을 시인하는 취지로 말한 것으로 알려졌다. 그는 병원으로 호송됐으나 생명에는 지장이 없는 상태다.

현장에서는 공업용 연장 등 흉기와 둔기도 함께 발견된 것으로 조사됐다. 경찰은 A씨가 치료를 마치는 대로 살인 등 혐의로 입건해 조사에 나설 예정이다. A씨는 사건 장소인 공장과 관련된 일을 하는 사람으로 파악된 것으로 전해졌다.

조민아 기자 minajo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“놀라 도망치는 초등생 CCTV 보고”… 경찰, 뒤늦게 유괴 미수 포착
외교부 “리스본 사고로 한국인 2명 사망…1명 중환자실 치료중”
‘패션 거장’ 조르지오 아르마니 사망
‘잘못 없어도 보이스피싱 피해 배상’ 추진에 은행들 전전긍긍
강미정 “성비위 피해자 외면” 탈당… 최강욱 “그게 죽고 살 일인가” 막말
[속보] 리스본 푸니쿨라 탈선 사고로 한국인 2명 사망…총 사망자 16명
웃기고 설레는 사극…상승세 탄 ‘폭군의 셰프’ 인기 이유는
‘2차 가해 논란’ 최강욱 “부적절 표현 사과…당 판단 기다릴 것”
국민일보 신문구독