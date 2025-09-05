산림청·국방부, 산불헬기 등으로 강릉에 물 1660t 공급

산림청 헬기가 강릉 오봉저수지에 물을 투하하고 있다. 산림청 제공

최악의 가뭄에 처한 강릉은 주요 식수 공급원인 오봉저수지의 저수율이 역대 최저치인 13%대까지 내려간 상황이다.

산림청·국방부는 합동산불진화훈련을 병행하면서 물을 공급하기로 결정, 경포호수에서 담은 물을 오봉저수지에 투하했다.

산림청은 담수 용량 8000ℓ의 S-64 2대와 3000

카모프 2대, 지휘헬기 등 총 5대의 산불 진화헬기를 투입하고 국방부는 시누크 헬기 5대를 투입해 1660t의 물을 공급하기로 했다.

앞서 산림청은 지난달 23일부터 총 30만

용량의 중·대형 이동식 저수조 8대를 강릉소방서·강릉시에 지원해 소화용수 등으로 활용하고 있다.