파주시, 성별영향평가 우수기관 선정…국무총리 표창 수상

정책 개선율 82.8%…성평등 실현 앞장

시는 성별영향평가를 통해 다양한 정책 개선을 이뤄냈다. 먼저 시민축구단 지원 대상을 기존의 유소년으로 한정하지 않고 유소년과 유소녀로 함께 확대해 축구가 남성 중심 스포츠라는 고정관념을 완화하고 성별에 따른 예산 차별을 없앴다.

또한 공무원의 배우자나 자녀가 군 복무를 할 경우 그동안 병역의무자인 남성만을 지원 대상으로 삼았던 특별휴가 제도를 여성의 현역 복무에도 동일하게 적용하도록 바꿨다. 이와 함께 노인상담센터에서는 남성 노인을 대상으로 별도 수요조사를 실시해 그 결과 가장 필요성이 높게 나타난 남성 질환 예방 건강 관리 프로그램을 신설함으로써 그간 저조했던 남성의 서비스 수혜율을 끌어올렸다.

김경일 파주시장은 “성평등 실현을 위한 정책은 여성만을 위한 특별한 조치가 아니라 인간으로서의 당연한 권리가 보장되는 기본사회의 근간”이라며 “모든 시민이 정책으로부터 배제와 차별을 경험하지 않도록 앞으로도 세심히 정책을 살피고 개선하는 노력을 꾸준히 이어가겠다”라고 말했다.