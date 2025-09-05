시사 전체기사

청계천, 코스모스로 물든다…1km 구간

입력:2025-09-05 14:27
공유하기
글자 크기 조정
청계천의 모습. 서울시설공단 제공

서울시설공단은 청계천 중류부 무학교에서 고산자교까지 약 1㎞ 구간에 코스모스 꽃길을 조성한다고 5일 밝혔다. 공단 창립 42주년을 기념한 것이다.

공단 임직원 200명이 코스모스 모종을 직접 심는다. 1인당 약 100개의 모종을 심어 2만여 송이 코스모스가 청계천을 수놓게 된다.

공단 관계자는 “코스모스는 10월부터 본격적으로 만개할 예정”이라며 “청계천을 찾는 시민과 관광객들에게 가을 도심 속 특별한 산책 코스로 기억될 것”이라고 말했다.

공단은 또 청계천 복원 20주년을 맞아 오는 24일부터 다음 달 1일까지 청계천에서 20대 청년 예술인들이 참여하는 예술제도 개최할 예정이다. 예술제는 청계천을 주제로 한 미술품 전시와 AI 기술을 활용한 참여 프로그램 등 다양한 문화 체험으로 꾸며진다.

한국영 서울시설공단 이사장은 “이번 코스모스 꽃길 조성을 비롯해 앞으로도 다양한 매력 프로젝트를 통해 청계천을 서울의 대표적 매력 공간으로 더 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

김용헌 기자 yong@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“놀라 도망치는 초등생 CCTV 보고”… 경찰, 뒤늦게 유괴 미수 포착
외교부 “리스본 사고로 한국인 2명 사망…1명 중환자실 치료중”
‘패션 거장’ 조르지오 아르마니 사망
‘잘못 없어도 보이스피싱 피해 배상’ 추진에 은행들 전전긍긍
강미정 “성비위 피해자 외면” 탈당… 최강욱 “그게 죽고 살 일인가” 막말
[속보] 리스본 푸니쿨라 탈선 사고로 한국인 2명 사망…총 사망자 16명
웃기고 설레는 사극…상승세 탄 ‘폭군의 셰프’ 인기 이유는
‘2차 가해 논란’ 최강욱 “부적절 표현 사과…당 판단 기다릴 것”
국민일보 신문구독