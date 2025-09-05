시사 전체기사

<동정>국제로타리 3650지구·에코나우, 환경협력 MOU 체결

입력:2025-09-05 14:10
공유하기
글자 크기 조정

국제로타리 3650지구(총재 김종문)와 환경 NGO에코나우(대표 하지원)는 4일 서울 방배숲 환경도서관에서 지속가능한 사회 구현과 환경리더 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.
이번 협약을 통해 양 기관은 ▲에코 리더십 교육 ▲지속가능한 모임문화 확산 ▲지역사회 및 기업 ESG 실천 지원 등을 공동 추진한다. 특히 로타리 회원들의 생활 속 친환경 실천을 기업·학교·지역사회로 확산시켜 기후위기 대응과 지속가능발전목표(SDGs) 달성에 기여할 계획이다.
김종문 총재는 “로타리안의 작은 습관이 지역사회와 기업으로 퍼져 지속가능한 변화의 물결이 될 것”이라고 말했다. 하지원 대표는 “로타리와의 협력을 통해 교육과 캠페인이 사회적 변혁으로 이어지길 기대한다”고 밝혔다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“놀라 도망치는 초등생 CCTV 보고”… 경찰, 뒤늦게 유괴 미수 포착
외교부 “리스본 사고로 한국인 2명 사망…1명 중환자실 치료중”
‘패션 거장’ 조르지오 아르마니 사망
‘잘못 없어도 보이스피싱 피해 배상’ 추진에 은행들 전전긍긍
강미정 “성비위 피해자 외면” 탈당… 최강욱 “그게 죽고 살 일인가” 막말
[속보] 리스본 푸니쿨라 탈선 사고로 한국인 2명 사망…총 사망자 16명
웃기고 설레는 사극…상승세 탄 ‘폭군의 셰프’ 인기 이유는
‘2차 가해 논란’ 최강욱 “부적절 표현 사과…당 판단 기다릴 것”
국민일보 신문구독