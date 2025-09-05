<동정>국제로타리 3650지구·에코나우, 환경협력 MOU 체결
국제로타리 3650지구(총재 김종문)와 환경 NGO에코나우(대표 하지원)는 4일 서울 방배숲 환경도서관에서 지속가능한 사회 구현과 환경리더 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.
이번 협약을 통해 양 기관은 ▲에코 리더십 교육 ▲지속가능한 모임문화 확산 ▲지역사회 및 기업 ESG 실천 지원 등을 공동 추진한다. 특히 로타리 회원들의 생활 속 친환경 실천을 기업·학교·지역사회로 확산시켜 기후위기 대응과 지속가능발전목표(SDGs) 달성에 기여할 계획이다.
김종문 총재는 “로타리안의 작은 습관이 지역사회와 기업으로 퍼져 지속가능한 변화의 물결이 될 것”이라고 말했다. 하지원 대표는 “로타리와의 협력을 통해 교육과 캠페인이 사회적 변혁으로 이어지길 기대한다”고 밝혔다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사