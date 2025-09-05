화순적벽문화축제 ‘무릉부릉’ 20일 개막…자연·문화·치유 즐긴다

무료 적벽 셔틀·적벽 걷기·적벽 웰니스 타임 등 다채



화순적벽의 초가을 전경. 상수원보호구역인 동복댐 상류 약 7㎞구간에 걸쳐 형성된 절벽 지형. 화순군 제공

전남 화순군의 대표 가을 문화축제인 화순적벽문화축제 ‘무릉부릉’이 20~21일까지 순적벽과 이서커뮤니티센터 일대에서 개최된다.

제38회 화순적벽문화축제_무릉부릉 포스터. 화순군 제공