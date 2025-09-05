대우건설, 울산 공사현장서 노동자 1명 사망… “원인 조사 중”
대우건설이 시공 중인 울산 북항 LNG 터미널 공사현장에서 청소 작업 중이던 노동자 1명이 사망하는 사고가 발생했다.
5일 대우건설 등에 따르면 전날 오후 2시50분쯤 울산 북항 공사 현장 3탱크 데크플레이트에서 바닥을 청소하던 40대 노동자 1명이 갑자기 의식을 잃고 쓰러졌다. 당시 현장에는 총 8명의 작업자가 있었고, 3명이 바닥을 청소 중이었다.
노동자 A씨가 의식을 잃고 쓰러지자 함께 일하던 작업자들이 119에 신고하고 A씨를 탱크 상부로 옮겼다. A씨는 곧바로 울산대병원으로 이송돼 응급조치를 받았지만 오후 8시50분쯤 사망했다.
대우건설 관계자는 “우선 당사 울산 현장에서 소중한 인명이 희생된 것에 대해 깊은 애도와 사과의 말씀을 드린다”며 “현재 부검이 예정돼 있어 결과가 나와봐야 정확한 사망원인을 알 수 있을 것 같다”고 밝혔다.
이어 “부검 결과와 상관없이 이런 사고가 절대 재발하지 않도록 모든 역량을 동원해 현장 보건시스템을 재정비할 예정”이라며 “정확한 원인 규명을 위해 관계 기관 조사에 적극적으로 협조하고 피해자와 유가족분들께 필요한 지원을 아끼지 않고, 끝까지 책임 있는 자세로 임하겠다”고 덧붙였다.
권중혁 기자 green@kmib.co.kr
