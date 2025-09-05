킨텍스 ‘2025 디지털퓨처쇼’ 참가기업 26일까지 모집

모집 기간은 오는 26일까지이며 운영사무국을 통해 신청할 수 있다. 특히 참가기업 모두에게 별도 비용없이 기본 부스가 지원된다.

특히 참가기업들은 100명 이상의 바이어와 투자사가 참여하는 ‘레벨업 비즈니스 프로그램’을 통해 다양한 기회를 얻을 수 있다. 먼저, ‘대·중소기업 동반성장 구매상담회’는 대기업 및 공공기관 바이어 30개 사가 참여하며 ‘해외바이어 초청 수출상담회’에는 약 50명의 해외 바이어가 참가한다. 투자유치를 위한 ‘레벌업 1대1 투자상담회’에는 약 20개 사의 전문 투자가 참가할 예정이다.

전시회는 산업별 최첨단 기술이 총망라된 ‘테크 쇼케이스(Tech Showcase)’로 운영된다. AI, IoT, 로보틱스, 바이오, 에너지, XR 등 다양한 분야의 혁신 기술과 솔루션이 전시되며 참가기업들은 자사 기술을 직접 시연하고 투자자·바이어에게 경쟁력을 선보일 수 있다. 또한 최신 트렌드를 공유하는 컨퍼런스도 병행돼 산업 전문가와의 교류와 인사이트 확장 기회도 제공된다.

이재율 킨텍스 대표이사는 “디지털퓨처쇼는 대한민국을 대표하는 첨단 기술 융합 전시회로 국내 기업들이 미래 산업을 선도하는 글로벌 플레이어로 성장할 수 있는 기회를 제공하고 있다”며 “특히 참가비 전액 지원과 맞춤형 비즈니스 프로그램을 통해 스타트업과 중소기업들이 글로벌 시장에 도전할 수 있도록 아낌없이 지원하겠다”고 말했다.