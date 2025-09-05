이문4구역에 3488세대 공급…서울 동북권 뉴타운 완성
서울 동대문구 이문4구역에 3488세대의 대규모 단지가 들어선다.
서울시는 지난 4일 제8차 정비사업 통합심의위원회에서 ‘이문·휘경 재정비촉진지구 이문4구역 주택재개발 정비사업(변경)’ 심의안을 건축·경관·교통·공원분야 통합심의를 통해 최종 통과시켰다고 5일 밝혔다.
이문4구역에는 이에 따라 지하 5층, 지상 43층 20개동의 아파트 단지가 조성된다. 3488세대(임대717세대) 규모다. 근린생활시설, 부대복리시설도 함께 건립된다. 2027년 상반기 착공된다.
단지는 북측 신이문역, 서측 외대앞역과 인접해 도심 접근성이 좋다. 중랑천에 접해있다는 입지 특성을 반영해 동부간선도로에서 조망했을 때 입체적으로 보이도록 설계됐다. 공공보행통로와 생활가로도 조성돼 단지 외부와 내부를 유기적으로 연결한다. 지역문화센터와 지역공동체센터 등도 설립된다.
이문4구역은 이문·휘경 재정비촉진지구의 ‘마지막 주자’다. 촉진지구 내 먼저 준공된 이문1·휘경3구역 등과 올해 말 준공을 앞둔 이문3구역을 합해 1만4000세대에 달하는 대규모 뉴타운이 완성된다. 서울 동북권의 대표 주거단지로 거듭나는 것이다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
