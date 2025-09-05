시사 전체기사

은행 부실채권 비율 0.59%… 3년 연속 상승세

입력:2025-09-05 09:24
공유하기
글자 크기 조정
국내 은행의 부실채권(고정이하여신) 비율이 2021년 3월 말 이후 가장 높은 수준을 유지하고 있다. 부실채권은 원리금 상환이 석 달 이상 연체된 대출을 뜻한다.

5일 금융감독원에 따르면 올해 6월 말 기준 국내 은행의 부실채권비율은 0.59%로 집계됐다. 전 분기 말과 같은 수준으로 지난 2021년 3월 말(0.62%) 이후 초고 수준이다.

국내 은행의 부실채권비율은 2022년 말 0.40%까지 하락했다가 2023년 말 0.47%로 올랐다. 2024년 말 0.54%를 기록하는 등 3년 연속 오르고 있다.

부실채권 규모는 16조6000억원으로 전 분기 말과 같았다. 구체적으로는 기업 여신이 13조1000억원, 가계여신 3조2000억원, 신용카드채권 3000억원 순이었다.

대손충당금 적립률은 165.5%로 전 분기 말보다 5% 포인트, 작년 동기보다 22.5% 포인트 하락했다. 다만 과거보다는 양호한 수준이라는 게 금감원의 설명이다.

금감원은 “향후 신용위험 확대 가능성에 대비해 지속해서 부실채권관리 및 대손충당금 적립 강화를 유도할 예정이다”라고 말했다.

이광수 기자 gs@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
외교부 “리스본 사고로 한국인 2명 사망…1명 중환자실 치료중”
‘패션 거장’ 조르지오 아르마니 사망
‘잘못 없어도 보이스피싱 피해 배상’ 추진에 은행들 전전긍긍
강미정 “성비위 피해자 외면” 탈당… 최강욱 “그게 죽고 살 일인가” 막말
[속보] 리스본 푸니쿨라 탈선 사고로 한국인 2명 사망…총 사망자 16명
고3 운전면허 지원에 372억? 교실선 ‘행정폭탄’ 불만
‘논문 표절’ 김건희, 교원자격 박탈…남부구치소로 결과 통보
생중계 된 푸틴·시진핑 밀담…대화 주제는 불멸?
국민일보 신문구독