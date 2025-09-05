에어부산, 일본발 부산행 할인 프로모션… 인바운드 수요 공략

왕복 항공권 선착순 2000엔·1000엔 즉시 할인

김해공항 일본인 입국객 40%가 에어부산 이용

현지 마케팅 강화로 부산 관광 유치 확대 기대

부산과 일본 주요 도시를 잇는 에어부산 A321neo 여객기. /에어부산 제공

에어부산이 일본발 부산행 노선 할인 프로모션을 마련해 인바운드 관광 수요 공략에 나섰다. 부산을 찾는 일본 관광객 유치가 더욱 탄력을 받을 것으로 기대된다.



에어부산은 5일 “오는 8일부터 다음 달 5일까지 일본 출발 부산 도착 전 노선을 대상으로 항공권 할인 행사를 진행한다”고 밝혔다. 프로모션 기간 내 왕복 항공권을 구매하면 선착순으로 2000엔 또는 1000엔을 즉시 할인받을 수 있다. 탑승 기간은 8일부터 내달 25일까지다.



한국관광데이터랩에 따르면 올해 1~7월 김해공항을 통해 입국한 일본인은 17만7000여명이며, 이 가운데 약 40%인 7만1000여명이 에어부산을 이용했다. 에어부산은 이런 실적을 바탕으로 일본 현지에서 다양한 프로모션과 마케팅을 이어가며 외국인 관광객 유치를 확대하고 있다.



에어부산 관계자는 “지역 관광 활성화를 위해 한국방문의해위원회와 함께 준비한 이번 프로모션에서는 부산 관광 특화상품도 소개할 계획”이라며 “앞으로도 현지 이벤트와 마케팅을 강화해 외국인 방한을 늘리고 지역 경제 활성화에 기여하겠다”고 말했다.



현재 에어부산은 부산발 ▲후쿠오카 ▲오사카 ▲도쿄(나리타) ▲삿포로 ▲마쓰야마, 인천발 ▲후쿠오카 ▲오사카 ▲도쿄(나리타) 등 일본 노선 8개를 운항하고 있다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



