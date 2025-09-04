카카오톡에 챗GPT 탑재 전망… 23일 컨퍼런스서 공개?
오픈AI-카카오 협업 윤곽 나올듯
‘국민 메신저’ 카카오톡에 오픈AI의 생성형 인공지능(AI) ‘챗GPT’가 탑재될 전망이다.
4일 정보기술(IT) 업계에 따르면 카카오는 자사 메신저 카카오톡에 챗GPT를 직접 연동하는 방식을 검토하고 있다. 현재는 두 앱(애플리케이션)을 사용하기 위해 두 개의 앱을 따로 설치하고 오가야 하지만, 이제는 카카오톡에서 특정 버튼을 눌러 바로 챗GPT와 대화할 수 있게 되는 것이다.
앞서 정신아 카카오 대표는 지난달 2분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 이 같은 협업 방향을 내비쳤다. 정 대표는 당시 “친구와의 채팅 중에 챗GPT 검색 결과를 공유하거나 하루에도 수십 번 접속하는 핵심 지면에서 챗GPT와 마주하게 된다”고 말했다.
카카오는 새 기능을 오는 23일 개발자 컨퍼런스 ‘이프 카카오 2025’에서 공개할 계획이다. 카카오 관계자는 “카카오톡과 챗GPT의 연동 방향에 대한 윤곽이 공개될 예정”이라며 “구체적인 실현 방식은 오는 3분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 나올 것으로 예상된다”고 말했다.
