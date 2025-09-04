“사법 리스크 없다”던 김석준 교육감, 허위 발언 혐의로 검찰 송치
재선거서 “적법” 주장… 경찰, 선거법 위반 판단
해직 교사 특별채용 재판 중에도 허위 발언 논란
김석준 부산시교육감이 지난 4월 재선거 과정에서 허위 발언을 한 혐의로 검찰에 넘겨졌다.
부산진경찰서는 4일 “지난 4월 중순 사건을 접수해 수사한 뒤 8월 말 공직선거법 위반 혐의로 검찰에 송치했다”고 밝혔다.
김 교육감은 재직 시절 해직 교사 특별 채용 의혹으로 재판을 받는 상황에서도 선거 과정에서 “적법한 절차를 거쳤다”, “사법 리스크는 없다”는 취지의 발언을 해 허위 사실 공표 혐의를 받고 있다.
공직선거법은 후보자가 당선을 목적으로 방송·신문 등에 허위 사실을 공표하면 5년 이하 징역 또는 3000만원 이하 벌금에 처할 수 있다고 규정한다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
