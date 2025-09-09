스위치온 다이어트?…단기적 유행 따르기 보다 ‘이 방법’ 어떨까
[톡톡, 新한방 건강법]②
최근 여성들 사이에 신체 지방 대사를 다시 켠다는 의미의 ‘스위치온(switch on) 다이어트’가 화제다. 이는 4주 동안 탄수화물 섭취를 줄이고 단백질 섭취량을 극대화해 몸을 지방 분해 체질로 바꾸는 것이 목표다.
해당 다이어트는 각 주차별 미세하게 루틴이 다르지만 하루 2끼 이상 단백질 쉐이크 섭취와 매주 2회 이상 간헐적 단식을 시행한다. 아울러 총 4주간 설탕·밀가루·가공식품·알코올·카페인 섭취는 금지된다.
해당 요법은 표면적으론 위·장의 과부화를 줄이고 체내 노폐 수분 축적을 줄여주는 것처럼 보일 수 있다. 그러나 개인 체질과 건강 상태를 고려하지 않는 반복된 단식은 부작용을 낳을 수 있어 주의를 기울여야 한다. 단식은 체중을 급격히 줄여주지만 면역력 저하, 골다공증 등을 유발할 수 있다. 여기에 단백질 섭취량 급증은 콩팥 질환의 악화와 설사·변비 등을 유발한다.
이에 부작용 없이 몸무게와 근육량을 장기적으로 유지하려면 극단적 다이어트 방법보다는 지속 가능한 식습관과 운동, 그리고 전문적 치료를 병행하는 것이 좋다. 특히 스스로 체중 감량에 어려움을 겪거나 건강 상태에 제약이 있는 경우라면 의료기관의 도움을 받는 것도 좋은 선택지다.
한의학에서는 개인 체질에 맞는 다양한 한약재를 기반으로 한약을 처방한다. 주요 한약재 중 하나인 의이인(율무)은 혈액 순환과 지방 분해를 방해하는 담습을 제거하고 혈액을 맑게 하는 효과가 있다. 또 부종 완화, 이뇨작용 등을 도와 체내 노폐물 배출 등 체중 감량에 도움을 준다. 숙지황은 근육량 감소, 무기력증, 공복감을 개선하는 데 효과적이며 내복자(무씨)는 소화 기능을 개선시켜 준다.
아울러 침 치료도 체중 감량에 효과적이다. 경혈에 침을 놓으면 혈액 순환을 개선하고 교감신경을 자극해 지방 분해를 촉진할 수 있다. 그 중 기점혈, 신문혈과 같은 귀의 특정 부위를 자극하는 이침 요법을 시행하면 식욕을 줄여준다. 이밖에 전기 자극을 가하는 전침 치료와 약침도 사용되곤 한다.
비만은 고혈압·당뇨·심혈관질환 등 심각한 합병증을 유발할 수 있는 현대 사회의 주된 건강 위협이다. 하지만 비만을 해결하고 싶다면 단기적 유행을 따르기보단 꾸준한 치료와 함께 식단, 운동 등 생활습관을 개선하는 것이 무엇보다 중요하다는 걸 잊지 말자. 강인 창원자생한방병원장
강인 창원자생한방병원장
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사