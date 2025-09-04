덴츠코리아, 이경희 신임 대표이사 취임
덴츠코리아는 4일 자로 이경희 신임 대표이사(CEO)가 공식 취임했다고 5일 밝혔다.
이 대표는 23년 이상 통합 마케팅, 미디어, 크리에이티브 에이전시 분야에서 경험을 쌓은 전문가로, 글로벌 브랜드를 대상으로 전략적 성장과 데이터 기반 혁신을 이끌어온 경력을 보유하고 있다.
제니퍼 탕 덴츠 그레이터노스아시아 CEO는 “이경희 대표는 클라이언트 중심 철학과 협업적 리더십을 갖춘 검증된 리더”라며 “덴츠코리아가 한국 시장에서 더욱 의미 있는 영향력을 발휘할 것”이라고 말했다.
이 대표는 최근 1년간 옴니콤미디어그룹코리아 대표이사 직무대행과 최고고객책임자(CCO)를 겸임하며 조직을 안정적으로 이끌었고, 이전에는 BBDO 월드와이드 코리아에서 10년 이상 주요 리더직을 맡아 글로벌 브랜드 대상 마케팅 솔루션을 제공했다.
이 대표는 “한국은 엄청난 기회의 시장”이라며 “덴츠의 글로벌 역량과 팀의 전문성을 바탕으로 국내외에서 클라이언트 성장을 적극적으로 지원하겠다”고 밝혔다.
덴츠코리아는 이번 선임을 통해 클라이언트 중심 경영을 강화하고 한국을 그레이터노스아시아 클러스터 핵심 시장으로 육성하겠다는 방침이다.
