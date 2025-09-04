배경훈 “한국도 노벨상 배출해야… AI 3강 의미 없어, 반드시 1위”

배경훈 과기정통부 장관, 학계 간담회

“노벨상 수상자 배출해야” 포부

과학기술-AI 접목 TF 가동 계획

배경훈 과학기술정보통신부 장관이 4일 오후 대전광역시 유성구 한국에너지기술연구원에서 열린 'AI for S&T 간담회' 에서 AI를 활용한 과학기술 연구개발 혁신을 위한 정부 정책방향을 논의하고 있다. 과기정통부 제공.

“한국도 노벨상 가능” 장관의 확신



배경훈 과학기술정보통신부 장관이 과학계 전문가들과 모여 과학기술과 인공지능의 접목 필요성에 대해 논의했다. 배 장관은 “한국도 노벨상 수상자를 배출할 수 있다”고 강조하면서 학계에 대한 정부 차원의 지원 의지를 강조했다.

장관-전문가 격식없는 논의



이날 자유토론에는 과학연구, 신약개발 등 기존 과학과 AI를 융합해 성과를 높인 전문가들의 발표와 이에 대한 배 장관의 질의가 이어졌다. 배 장관은 원자력 관련 AI 기술 연구에 대해 “당장 현장에 적용 가능한 것인가, 아니면 개념도(콘셉트) 수준인가”라고 묻는 등 깊은 관심을 내보이기도 했다. 배 장관이 “연구실 업무에 AI 에이전트를 활용할 수 있겠다”고 묻자, 김 교수는 “지도교수를 AI로 대체하자는 얘기가 나온다. 다행히 저는 김박사넷(교수 평가 플랫폼)에서 높은 점수를 받고 있다”고 답해 웃음을 자아내기도 했다.

“AI 3강 의미없어… 반드시 1위”



배 장관은 “AI 3대 강국에 대한 얘기가 많이 나오는데, 3위를 하겠다는 생각은 없다. AI만큼은 반드시 1위를 해야 한다고 생각한다”며 “학계의 노력이

실험실 레벨에서 그치지 않고 실제 성과로 이어지도록 해달라. AI 시장 생태계 조성과 투자 선순환을 위해 정부도 적극 지원하겠다”고 목소리를 높였다.