배경훈 “한국도 노벨상 배출해야… AI 3강 의미 없어, 반드시 1위”

“우리도 노벨상 수상자를 배출해야 하는 게 아닌가, 그런 환경을 만들어야 하는 게 아닌가 하는 생각이 들었습니다.”
“인공지능(AI) 3대 강국이라는 얘기가 나오는데, 3위를 할 생각은 전혀 없습니다. AI에 있어서는 반드시 1등을 해야 한다고 생각합니다.”
“한국도 노벨상 가능” 장관의 확신배경훈 과학기술정보통신부 장관이 과학계 전문가들과 모여 과학기술과 인공지능의 접목 필요성에 대해 논의했다. 배 장관은 “한국도 노벨상 수상자를 배출할 수 있다”고 강조하면서 학계에 대한 정부 차원의 지원 의지를 강조했다.
과학기술정보통신부는 4일 대전 한국에너지기술연구원에서 ‘AI for S&T’ 전문가 간담회를 열었다. 간담회에는 권오욱 지능정보연구본부장, 유용균 인공지능응용연구실장, 이제현 에너지AI‧계산과학실장, 박근완 천연물시스템생물연구센터 책임연구원, 김정호 한국과학기술연구원(KAIST) 전기 및 전자공학과 교수, 김우연 KAIST 화학과 교수가 참석했다.
과기정통부의 목표는 과학기술 연구 체계의 AI 전환(AX)이다. 배 장관은 그래픽처리장치(GPU) 등 물리적 자원이 부족한 환경적 한계를 인정하면서도 최종 목표를 ‘AI 세계 1등이자 노벨상 수상자 배출국’으로 제시했다. 배 장관은 단백질 구조 예측 AI 모델을 만든 연구에 노벨 화학상이 돌아간 사례를 언급하며 “우리도 AI를 과학 분야에 적용해서 노벨상 수상자를 배출해야 하는 게 아닌가, 그런 환경을 만들어야 하는 게 아닌가 논의해야 한다”고 강조했다.
장관-전문가 격식없는 논의배 장관은 시간이 많이 소요되더라도 기초 연구에 공을 들여야 한다는 소신도 드러냈다. 그는 과거 자신이 미국 ‘잭슨랩’과 협업했던 경험을 언급하며 “알츠하이머를 극복하는 프로그램을 기획해보자는 제의를 받고 AI 과학자와 데이터를 만들어봤지만, 실험을 시작하는 데까지만 해도 시간이 너무 오래 걸렸다”면서도 “1년 반이 지난 지금, 의미 있는 성과가 나오고 있다. 우리에게도 좋은 교훈”이라고 말했다.
이날 자유토론에는 과학연구, 신약개발 등 기존 과학과 AI를 융합해 성과를 높인 전문가들의 발표와 이에 대한 배 장관의 질의가 이어졌다. 배 장관은 원자력 관련 AI 기술 연구에 대해 “당장 현장에 적용 가능한 것인가, 아니면 개념도(콘셉트) 수준인가”라고 묻는 등 깊은 관심을 내보이기도 했다. 배 장관이 “연구실 업무에 AI 에이전트를 활용할 수 있겠다”고 묻자, 김 교수는 “지도교수를 AI로 대체하자는 얘기가 나온다. 다행히 저는 김박사넷(교수 평가 플랫폼)에서 높은 점수를 받고 있다”고 답해 웃음을 자아내기도 했다.
“AI 3강 의미없어… 반드시 1위”배 장관은 ‘소버린 AI’ 프로젝트와 관련해 단순히 기술만 보유해서는 성공할 수 없다고 선을 그었다. 배 장관은 “데이터, 인프라 등 AI를 우리가 원하는 방향으로 만들어나갈 수 있는 역량을 갖춰나가는 것이 중요하다”고 말했다.
그는 “온라인상에 방대한 데이터가 있고 이것을 스크롤링(끌어오고)하고 있지만, 의미 없는 자료가 대부분”이라며 “핵심 데이터를 어떻게 확보해서 연구기관에 제공할 수 있을지도 고민거리”라고 말했다.
과기정통부는 이번 논의를 바탕으로 ‘AI for S&T 산학연구 전문가 태스크포스(TF)’를 구혁채 제1차관 산하에 설치해 운영할 계획이다. 또 과기정통부는 TF 결과를 토대로 ‘AI for S&T 국가전략’을 수립해 중장기 정책을 추진한다.
배 장관은 간담회 이후 대전 롯데시티호텔에서 열린 ‘2025 이노폴리스 글로벌 포럼’에 참석해 학계 관계자들과 토크 콘서트를 진행했다. 이 자리에서 배 장관은 “AI 3대 강국에 대한 얘기가 많이 나오는데, 3위를 하겠다는 생각은 없다. AI만큼은 반드시 1위를 해야 한다고 생각한다”며 “학계의 노력이 실험실 레벨에서 그치지 않고 실제 성과로 이어지도록 해달라. AI 시장 생태계 조성과 투자 선순환을 위해 정부도 적극 지원하겠다”고 목소리를 높였다.
김지훈 기자 germany@kmib.co.kr
