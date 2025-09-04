시사 전체기사

대경대 한류캠 평생교육원 ‘생애 재설계 과정’ 개강

입력:2025-09-04 15:32
공유하기
글자 크기 조정

대경대학교 한류캠퍼스(남양주) 평생교육원이 남양주시와 공동으로 ‘다시 빛 생애 재설계 학교’를 개강하며 신중년 세대의 인생 2막 설계를 지원한다.

대경대는 지난 2일 남양주 진건도서관에서 개강식을 열고 본격적인 교육 과정을 시작했다.

‘다시 빛 생애 재설계 학교’는 중장년층이 그동안의 경력과 경험을 토대로 새로운 가능성을 탐색하며, 변화하는 시대에 맞는 인생 설계를 돕는 참여형 생애교육 과정이다. 교육은 총 8주 동안 운영된다.

첫 강의는 장지혜 인성정리교육원 대표가 맡아 ‘자아회복’을 주제로 진행했다. 그는 ‘나를 다시 조명하고 나를 위한 선언문 쓰기’라는 주제를 통해 수강생들이 새로운 삶의 방향성을 찾을 수 있도록 이끌었다.

교육 과정은 남양주시 미래교육과가 주관하며 10월 28일까지 매주 화요일 진행된다. 주요 강의 주제는 ▲자아회복 ▲신중년 맞춤 진로 탐색 ▲정리수납 ▲재도약 마인드 UP ▲맞춤형 인생설계 ▲SNS 콘텐츠 제작 ▲신중년 리더십 ▲인생설계 완성 등이다.

김동규 대경대 평생교육원 원장은 “다시 빛 생애 재설계 학교는 신중년이 행복한 미래를 설계하도록 돕는 과정”이라며 “앞으로도 다양한 맞춤형 강좌를 통해 인생 2막을 준비하는 발판이 될 수 있도록 운영해 나가겠다”고 밝혔다.

남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
강미정 “조국혁신당, 성추행 피해자 절규 외면…오늘 탈당”
9월 모평, 킬러문항 대신 ‘매력적 오답’ 곳곳 함정
서울 아파트 계약 취소 급증… 의도적 집값 띄우기?
“임은정, 수사 개념조차 모르나”…검사 안미현의 저격
[단독] 김현지 총무비서관, 국회 ‘결산소위’ 안간다
시진핑 “퉁즈먼하오”에 장병들 “주시하오”
조국 “지금은 이재명의 시간”…‘동기’ 나경원에겐 “尹에 아양”
“최저 혈압 35” 김건희, 외래 진료 요청…전실신 증상
국민일보 신문구독