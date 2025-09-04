포항시, 재선충병 고사목 제거…도로변·주택가 집중 정비
경북 포항시는 소나무재선충병 피해로 장기간 방치된 고사목을 대상으로 ‘재해 위험목 정비’에 본격 착수했다고 4일 밝혔다.
시는 재선충병 피해로 발생한 고사목이 강풍이나 집중호우, 태풍 등으로 쓰러져 도로를 막거나 시설물을 파손할 우려가 커짐에 따라 생활권 주변의 위험목 제거에 나섰다.
우선 읍면동을 통해 접수된 위험목 제거 요청 민원을 신속히 파악해 처리하고 있다.
특히 7번 국도와 해안로, 고속도로 등 주요 도로변을 비롯해 주택가 인근, 창고·비닐하우스 등 시설물이 위치한 지역을 우선 대상으로 사업을 추진 중이다.
이번 사업은 올해 12월 말까지 지속할 예정이다. 기존 방제 기간(9월~이듬해 4월)에 시행하던 소나무재선충병 방제사업도 산림 내 감염목 제거에 그치지 않고 마을숲·보호수 등 주요 소나무림 보호와 위험목 제거까지 확대 시행할 방침이다.
포항시 관계자는 “재해위험목 제거사업은 시민의 생명과 재산을 지키는 선제적 안전 조치”라며 “건전하고 안전한 산림 환경 제공을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
