파크 하얏트 부산, 추석 상품권 판매 개시
파크 하얏트 부산은 추석을 앞두고 감사의 마음을 전할 수 있는 ‘2025 추석 상품권’을 오는 9일부터 판매한다고 4일 밝혔다.
이번 상품권은 호텔 내 레스토랑, 라운지, 파티세리에서 활용할 수 있도록 구성됐다. 최대 26% 할인 혜택이 적용돼 합리적인 가격으로 품격 있는 명절 선물을 준비할 수 있다.
레스토랑 상품권은 스테이크 & 시푸드 그릴 레스토랑 다이닝룸의 ‘주중 런치 세트’, ‘디너 6코스’, ‘주말 시푸드 브런치 뷔페’를 비롯해, 이탈리안 레스토랑 리빙룸의 ‘주말 런치 3코스’, ‘디너 4코스’로 마련됐다. 라운지에서는 스파클링 와인 2잔을 곁들인 ‘애프터눈 티 세트’를, 파티세리에서는 ‘홀케이크’ 상품권을 제공한다. 총 7종 상품권이 준비됐다.
호텔 측은 “세련된 취향과 정성을 담아 한가위 선물로 제격”이라고 설명했다. 상품권은 호텔 1층 파티세리에서 다음 달 12일까지 구매할 수 있다. 파티세리는 매일 오전 9시부터 오후 8시까지 운영된다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
