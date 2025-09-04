김포시 ‘부래도’ 관광자원화 본격화…2027년 준공 목표

출렁다리·둘레길·생태체험 프로그램 운영

애기봉·대명항 연계해 관광 거점 육성

김병수 시장 “김포 관광의 상징될 것”

김포 부래도 관광자원화사업 조감도. 김포시 제공

경기 김포시가 무인도였던 부래도를 서해의 새로운 관광 명소로 탈바꿈시키기 위한 ‘부래도 관광자원화사업’에 본격 착수했다.

김포시는 부래도를 출렁다리와 둘레길, 생태체험 공간을 갖춘

복합 관광지로 개발해 애기봉·대명항과 연계한 북부권 관광 핵심 거점으로 육성할 계획이라고 4일 밝혔다.